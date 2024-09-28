200 ألف جنيه لكل متوفي.. توجيه عاجل من وزير العمل بشأن ضحايا سقالة مول التجمع الخامس

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية العمل بالقاهرة بسرعة متابعة حادث مؤسف وقع داخل مول تحت الإنشاء في التجمع الخامس، حيث أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من ارتفاع أثناء تأدية مهامهما.

وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة وصرف التعويضات من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف جنيه للمصاب، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للوائح المعمول بها.

وأكد الوزير جبران أن توفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة يُعد من أولويات الحكومة الجديدة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة العامل المتوفى، وتمنى الشفاء العاجل للعامل المصاب.

من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية عمل القاهرة، أن فريقًا من المديرية انتقل على الفور إلى موقع الحادث بعد وقوعه، بتوجيه من الوزير.

وأضاف "عزاز"، أن العامل المتوفى هو أسامة يناير موريس عبده، البالغ من العمر 27 عامًا، من عزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي كان يعمل في رفع السقالات بالموقع، بينما المصاب هو عاطف مجدي منير، 18 عامًا، ويعمل عاملًا في نفس الموقع.

وأشار عزاز إلى أن الحادث وقع أثناء استخدام العاملين سقالة حديدية "ونش رفع" لنقل بعض الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال التشطيب. وللأسف، انقطع الواير الجانبي الأيمن للسقالة، ما أدى إلى سقوطهما من الطابق السادس من ارتفاع نحو 18 مترًا، مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.