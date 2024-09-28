محافظ القاهرة يشهد احتفالية حياة كريمة باليوم العالمي للغة الإشارة

كتب- محمد نصار:



شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، احتفالية مؤسسة حياة كريمة باليوم العالمي للغة الإشارة "مبادرة اتكلم هنسمعك" والتي تقيمها المؤسسة للعام الثاني على التوالي، وذلك بمتحف الطفل للحضارة والإبداع بحي غرب مدينة نصر.



شهد الاحتفالية، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد فرغلي، المنسق العام للمؤسسة ومدير فرع القاهرة.



وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم لهم ودمجهم في المجتمع، واشراكهم في كل الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم في المجتمع.



وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوي القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كل القطاعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.



وأشاد محافظ القاهرة، بالمشغولات والمنتجات اليدوية الموجودة بالمعرض، مشيرًا إلى أنه سيتم إشراك أصحابها في كل المعارض التي ستقيمها المحافظة تشجيعًا لهم ولخلق فرص عمل تناسب مواهبهم.



وتضمنت الاحتفالية، عروضًا فنية بلغة الإشارة، ومعرضًا للمشغولات اليدوية والفنية لذوي الإعاقة السمعية، كما تم تنفيذ حملة للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه عند الفتيات والسيدات من عمر 18 عامًا.



