القوات المسلحة تنفذ مشروعًا تكتيكيًا بجنود وبالذخيرة الحية - فيديو

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قادة القوات المسلحة، والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

وألقى اللواء أركان حرب هشام شندي، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة الرئيسية إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، وتم دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لاختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة.

ونفذت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، أعمال الإبرار والإغارة لتدمير الأهداف المكتشفة، وتم دفع الأنساق الإدارية والطبية والتخصصية لرفع الكفاءة الفنية وإستكمال تنفيذ باقي المهام.

وظهر خلال المشروع المهارات الميدانية والقتالية العالية للأسلحة والتخصصات المنفذة وقدرتهاعلى التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، فضلًا عن الاحترافية في إدارة أعمال القتال في العمق وسرعة اكتشاف وتحديد الأهداف المعادية والتعامل معها في الوقت والمكان المحددين.

وفي ختام المرحلة، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ المهام المكلفين بها، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية، مؤكدًا أن القوات المسلحة بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات راهنة.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع يقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم لحماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحةن قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت تنفيذ أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم.

كما ناقش رئيس الأركان، عددًا من القادة والضباط بالمشروع في أسلوب تخطيط وإدارة المهام وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة التي يمكن التعرض لها أثناء تنفيذ مراحل المشروع.