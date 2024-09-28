وزير الصحة الأسبق: وضع توصيات مؤتمر الأهرام للدواء أمام الجهات التنفيذية

كتب- صابر نجاح:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مؤتمر الأهرام للدواء في نسخته الرابعة، إنهم يضعون كل المشكلات والتحديات التي تعرقل صناعة الأدوية في مصر، في مقدمة أجندة هذه النسخة من المؤتمر، من خلال الوصول ببعض التوصيات إلى الجهات المنفذة، أسوةً بما حدث في النسخ السابقة من المؤتمر.

وأضاف "عدوي"، أثناء كلمته في مؤتمر الأهرام للدواء، أنه لا بد من دعم قطاع الدواء للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، لذلك سنخرج بالعديد من التوصيات المهمة في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص بعض الأدوية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "الغمراوي" أن هيئة الدواء المصرية تتبنى استراتيجية واضحة لوضع تسعيرة عادلة للأدوية في مصر، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء ليست مجرد إنتاج بل هي أيضًا استثمار. وأكد أن مصر تعد الأولى عربيًا وأفريقيًا في مجال توطين صناعة الأدوية، حيث تتمتع بنسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة جدًا. وأوضح أن نقص الأدوية في الفترة الماضية يعود إلى صعوبة توافر العملة الصعبة لشراء بعض الأدوية.