وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ9 من الخطة التدريبية الجديدة بمركز سقارة غداً

كتب- محمد نصار:



أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2024/2025 غداً الأحد.

وتشمل الخطو تنفيذ 5 دورات تدريبية؛ وهي ورشة عمل التنمية الاقتصادية والمحلية، ودورة تسويق الذات مؤسسيًّا وفرديًّا، ودورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة، ودورة تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والأجايل، إضافة إلى الأسبوع الثاني من دورة استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المتدربين خلال الأسبوع التاسع 156 متدربًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تنفيذ ورشة عمل التنمية الاقتصادية المحلية لمديري عموم إدارات التخطيط بالديوان العام وفريق التنمية الاقتصادية وإدارة التنمية الاقتصادية وإدارة الاستثمار وفريق التكتلات الاقتصادية، وينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية؛ بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية دورة تسويق الذات مؤسسيًّا وفرديًّا والتي ينظمها مركز سقارة في أسبوعه التاسع، لافتة إلى تقدم الحكومة المصرية من خلال المؤسسات الحكومية والوزارات والمنظمات التابعة لها، العديد من الخدمات والمشروعات التي تفيد المواطنين، مما يتطلب القدرة على تسويقها بشكل ناجح لتعريف المواطنين بفائدتها وكيفية الحصول عليها وأهدافها، موضحةً أن الدورة تهدف إلى تمكين المتدربين من معرفة أساسيات التسويق الناجح للمشروعات والخدمات الحكومية، بما يتوازى مع أهمية كل مشروع، وبما يتناسب مع مفرداته وخصائصه وحجمه، وتبسيط مفاهيم الحملات التسويقية من الناحية النظرية، وتمكينهم من تنفيذ أكبر وأعقد الحملات بطريقة احترافية تتناسب مع تطلعات الإدارة المحلية لتنفيذ الحملات وإدارتها والإشراف عليها بطريقة مثالية للترويج للخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وأشارت عوض إلى أن الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية يشهد تنظيم الأسبوع الأول من دورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والتي يستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالمحافظات، لافتةً إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين بتطبيق نظرية كايزن والتي تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التاسع بخطة سقارة سيتضمن أيضًا تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والأجايل ويستفيد منها 30 متدربًا، لافتة إلى أهمية تلك الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات بكيفية إدارة المشروعات، واكتساب معلومات أكثر في مجال إدارة المشروعات مع دورة إدارة المشروعات الاحترافيةPMP ، والحصول على خبرات أعمق من خلال الدورة لتزيد من قدرتهم إدارة المشروعات بكفاءة أعلى، كما تُمكن مديري المشروعات من تعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية، بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات ومنهجيات إدارة المشروعات وكيفية تطبيقها بفاعلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم استمرار الدورة التخصصية استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي للأسبوع الثاني على التوالي، منوهةً باهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات مهارات اللغة لتيسير عملية التواصل باعتبارها أداة مهمة للغة التواصل الدولية؛ خصوصًا أن 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم، لافتةً إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع في خطته التدريبية دورات تخصصية باللغة الإنجليزية خاصة للعاملين في الإدارات التي تتطلب اللغة في تعاملاتها.



