رئيس هيئة الدواء: أزمة نقص الدواء تنتهي خلال أسابيع وتتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة

كتب- صابر نجاح:

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص بعض الأدوية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام للدواء.

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتبنى استراتيجية واضحة لوضع تسعيرة عادلة للأدوية في مصر، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء ليست مجرد إنتاج بل هي أيضًا استثمار.

وأكد أن مصر تعد الأولى عربيًا وأفريقيًا في مجال توطين صناعة الأدوية، حيث تتمتع بنسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة جدًا. وأوضح أن نقص الأدوية في الفترة الماضية يعود إلى صعوبة توافر العملة الصعبة لشراء بعض الأدوية.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن الهيئة تجري تنسيقات عالية المستوى مع جميع شركائها لتعزيز التواصل المستمر، لافتًا إلى أن دور الهيئة يتنوع بين الأدوار الخدمية والرقابية.

كما أوضح أن ضمان وصول الأدوية بأمان إلى جميع المواطنين يتطلب جهدًا كبيرًا، خاصة في ظل نقص عدد المفتشين. وخلال الأشهر الثمانية الماضية، قامت الهيئة بتنفيذ 76 ألف عملية تفتيش.

وأكد الغمراوي أن مؤتمر الأهرام يُعد واحدًا من أهم الفعاليات الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية مهمة لمناقشة قضية الدواء التي تمثل جزءًا من الأمن القومي.

كما شدد على التزام الهيئة بالسياسات التي تدعم قطاع الأدوية في مصر وفقًا للرؤية الوطنية.