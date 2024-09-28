وزير الصحة: مصر من أكثر الدول استهلاكًا للأدوية في العالم

كتب- صابر نجاح:





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تُعد من بين الدول الأكثر استهلاكًا للأدوية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يعود جزء كبير منه إلى تناول الأدوية دون وصفة طبية.



جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام للدواء، حيث شدد على ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الأدوية، مع التأكيد على أهمية مثل هذه المؤتمرات لتقليل استخدام الأدوية غير الضرورية.



وأعرب وزير الصحة عن شكره للمنظمين على نجاح المؤتمر الذي يتميز بثراء أجندته، وخاصة فيما يتعلق بصناعة الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي. وأضاف أن صناعة الدواء في مصر قوية ومستقرة، وتحقق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، مما يعزز الثقة في المنتج الوطني.



وأشار عبد الغفار إلى أن حجم استهلاك سوق الدواء في مصر يصل إلى حوالي 300 مليار جنيه سنويًا، فيما يبلغ حجم الاستيراد نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، مما يؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع الدواء في الاقتصاد المصري.



وأضاف الوزير أن مصر مرت بأزمات أثرت على توفر الأدوية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، ولكن الدولة تعاملت بحزم مع هذه التحديات وبدأت الأمور بالتحسن تدريجيًا.



وأوضح أن تناول الأدوية بشكل عشوائي، مثل المضادات الحيوية، يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد، مؤكدًا أن تغيير ثقافة استهلاك الأدوية بين المواطنين جزء أساسي من الحل.



كما دعا إلى دعم هيئة الدواء المصرية في ظل هذا الاستهلاك الكبير، مشددًا على ضرورة تحسين صحة المواطنين وتقليل حجم فاتورة استهلاك الدواء. وأكد الوزير على أهمية كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للأدوية، بدلاً من الأسماء التجارية، للتغلب على التحديات الحالية وضمان توفر بدائل متعددة.

