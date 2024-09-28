نتيجة 6 مسابقات توظيف.. رابط الاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية

وزير الصحة: مصر من أكثر الدول استهلاكًا للأدوية في العالم

كتب- محمد نصار:

طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين لشغل 6 مسابقات توظيف، بضرورة الاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية.

ونوه الجهاز، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل، بضرورة قيام المتقدمين ممن اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في تلك المسابقات بالاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية المحددة لهم والتي تعقد في الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2024.

ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في 3 مسابقات تابعة لوزارة العدل و3 مسابقات تابعة لوزارة النقل، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي، من هنا.