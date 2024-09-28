3 عقوبات تنتظر مخالفي المواعيد الشتوية لغلق المحلات والكافيهات

كتب- محمد نصار:

بدأ أمس الجمعة 27 سبتمبر 2024، تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال العامة والمطاعم والمولات والورش والكافيهات.

ووفقًا لقانون المحال العامة، تفرض عقوبات على المحال المخالفة لقرارات الغلق، حيث يُغلق المحل إداريًا إذا ارتُكبت أعمال تخل بالنظام العام.

وتشمل العقوبات على مخالفة مواعيد العمل ما يلي:

1- في حالة مخالفة مواعيد الغلق أو الفتح، يتم توجيه إنذار كتابي للمسؤول.

2- إذا لم تُزال المخالفة خلال 15 يومًا، يصدر المركز المختص قرارًا بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن شهر.

3- لا يُسمح للمحل المخالف باستئناف نشاطه إلا بعد صدور قرار من مركز التخصيص بإعادة فتحه.

المواعيد الشتوية للمحلات

وفقًا لهذا القرار، يتم فتح المحلات والمولات التجارية (باستثناء المطاعم والكافيهات) يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، مع تمديد مواعيد الإغلاق حتى الساعة الحادية عشرة مساءً في أيام الخميس والجمعة وأثناء الإجازات الرسمية.

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل المولات، فتفتح أبوابها بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق عند منتصف الليل. كما تُمدد ساعات العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، مع استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار الساعة.

وينظم القرار أيضًا مواعيد فتح وإغلاق الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية، حيث تفتح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق عند الساعة السادسة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق أو تلك التي تقدم خدمات طارئة للمواطنين، حيث تُحدد مواعيد خاصة لهذه الورش بقرار من الوزير المختص.

ويتيح القرار إمكانية تعديل هذه المواعيد إذا استدعت الضرورة، وذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على توصية من المحافظ المختص.

ويُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لمراعاة الخدمات الحيوية التي تقدمها للمواطنين.