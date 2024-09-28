عوض تاج الدين: مصر استطاعت توطين صناعة الأنسولين ومشروع البلازما ناجح

كتب- صابر نجاح:

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بجهود مصر في توطين صناعة الأنسولين، مشيرًا إلى أنه تم شراء مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي اتخاذها في الفترة المقبلة، بما في ذلك التعاون مع الشركات العالمية لتطوير الصناعة.

وأضاف عوض تاج الدين خلال كلمته في مؤتمر الأهرام الرابع للدواء أن توطين ودعم الصناعات الدوائية يحمل رسائل هامة، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الصناعة الحيوية.

وأشار مستشار الرئيس إلى نجاح مشروع تجميع البلازما في مصر، واصفًا إياه بأنه من أنجح المشاريع على الإطلاق.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأهرام للدواء، مشيدًا بتنظيمه واختيار موضوعاته التي تعكس التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في مصر، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لمواجهة تلك التحديات.

وفي ختام حديثه، أكد عوض تاج الدين أن الرئيس السيسي يتابع يوميًا قضية الأدوية والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بتطوير القطاع الدوائي في مصر.