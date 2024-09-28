نشرة التوك شو| تحسن في الأحوال الجوية والشعور ببرودة الطقس أوائل أكتوبر

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.

وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن “تنميل القدمين لمرضى السكر” يساوي “التهاب أطراف الأعصاب”، لافتا إلى أن هذا المرض ليس له حل أو علاج حتى الآن.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، بأن هناك أدوية تقلل تنميل القدمين- التهاب اطراف الأعصاب-، مشددا على أن مريض التهاب أطراف الأعصاب لا يشعر بآلام حتى لو أصيب بشكة مسمار، والعلماء حتى الآن لم يتوصلوا إلى سبب رئيسي عن التهاب أطراف الأعصاب أو تخصيص علاج له.

قال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، إن الأطفال هبة وهدية من الله للأب والأم فيجب أن يكون هناك فن التعامل مع هذه الهدية وهو فن التربية ويجب على أي زوج وزوجة أن يمتلكون قدر من التأهيل لأن هذه هبة من الله سيسأل عنها يوم القيامة ويجب أن يكون مسؤول عنها.

وأضاف عرفة، خلال حواره عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب على الأب والأم تغير سلوكهم وأنماط حياتهم لأنهم ليس مسؤولين فقط عن تربية إنسان ولكن مسؤولين أيضا عن الموروث الثقافي الذي سأعطيه له والتربية لا تقتصر على المظهر فقط ولكن مسؤول عن الروح والعقل والجسد.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة والظواهر الجوية على كافة المحافظات.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه مع بداية فصل الخريف نشهد تراجع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والعظمى بالقاهرة حاليا 32 درجة، وذلك بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط.

قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية بجامعة القاهرة، إن جسم الإنسان يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعده على الهضم ومقاومة الأمراض، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التي تساعد في الحفاظ على البكتيريا النافعة.

وأضافت عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من الأطعمة التي تفيد جسم الإنسان وتعزز من البكتيريا النافعة الشوكولاتة الخام والخضروات والفيتامينات.

وحذرت، من انتشار الوجبات السريعة والإعلانات عن الأطعمة غير معروفة المصدر التي تعمل على زيادة مقاومة الأنسولين وإفراز الأنسولين بشكل غير طبيعي.