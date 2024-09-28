"رياضة النواب" تهنئ نادي الزمالك بفوزه ببطولة السوبر الإفريقي

كتب- نشأت علي:

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين نادي الزمالك، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي، التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس لجنة الشباب، في برقية أرسلها لمجلس إدارة نادي الزمالك: "باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة، أهنئ ناديكم العريق وجماهيره العريضة بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي".

وأشاد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بالأداء الذي قدمه قطبي الكرة المصرية، في مباراة السوبر التي تابعها الملايين من مصر ومختلف الدول العربية، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك قدما صورة مشرفة عن الكرة المصرية.

كما أشاد النائب محمود حسين باعلاء لاعبا الفريقين روح التنافس الشريف وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما اليوم، وهو ما أعطى انطباع إيجابي عن الكرة والرياضة المصرية، التي تعيش عصرها الذهبي بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.