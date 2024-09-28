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بالصور.. بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية

06:01 ص السبت 28 سبتمبر 2024
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    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية (2)
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    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية (4)
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    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية (1)
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    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية (3)

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كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الخميس شهد بدء تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة.

ويُعد وعاء الاحتواء الداخلي أحد أهم العناصر في وحدة الطاقة النووية، حيث يعمل على ضمان السلامة النووية والبيئية للمنشأة النووية، وتتلخص مهمته في منع تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة في حالة حدوث أي حالة طوارئ في المحطة النووية.

وباكتمال تركيب وعاء الاحتواء سيكون تصميمه عبارة عن هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية، وسيضم بداخله المفاعل النووي وكذلك معدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.

يُذكر أن الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يتكون من 12 كتلة يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طناً، وتم تركيب الكتلة الأولى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، وسبق ذلك صب خرسانة بلاطة الأساس.

كما شهد موقع المحطة النووية بالضبعة قبل عدة شهور تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى حيث استغرق تركيبه ثلاثة أشهر بدءاً من مارس حتى مايو الماضي.

الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحطة النووية بالضبعة
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