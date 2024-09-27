إعلان

BBC

خبير: مصر قادرة على مواكبة دول العالم في السياحة الدينية

07:02 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

دير سانت كاترين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


كتب- حسن مرسي:

قال نادر جرجس، خبير سياحي وعضو غرفة شركات السياحة، إن منظمة السياحية العالمية عندما تصنف تعداد السياح الذين يزورون دول العالم، وجدوا أن 27 % من إجمالي عدد السياح يندرج تحت شريحة السياحة الدينية عمومًا

وأضاف "جرجس"، خلال حواره عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن السياحة الدينية نمط مهم للغاية ونسبة الـ 27 % نسبة كبيرة جدًا، ومصر تمتلك من الكنوز ومن الأشياء التي أعطاها الله لها كميزة تنافسية مصر تتمتع بها دونًا عن أي بلد أخرى في العالم مثل التجلي الأعظم ومسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت.

وتابع: أن مصر قادرة على مواكبة دول العالم في السياحة الدينية وأن الدولة المصرية ترمم محطات مسار العائلة المقدسة، لأنها كلها محطات من القرون الأولى وجرى تمهيد الطرق التي تؤدي إلى المحطات لتسمح بمرور حافلات السياحة.

نادر جرجس السياحة الدينية مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| موعد تطبيق قانون البناء 2008.. واسترداد مستحقات بحارة مصريين بالسعودية

إعلان

إعلان

غارة عنيفة.. إسرائيل تحاول اغتيال حسن نصر الله في الضاحية
مباراة السوبر الأفريقي.. ماذا يحدث في ملعب المملكة أرينا؟ (تغطية بالصور والفيديو)
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي
الأعنف منذ بدء التصعيد.. مشاهد من غارة إسرائيلية على مقر حسن نصرالله