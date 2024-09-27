إعلان

BBC

الأرصاد: سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة بداية أكتوبر

06:15 م الجمعة 27 سبتمبر 2024
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    تعرف على حالة الطقس في أسوان (2)
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس بمدينة طور سيناء
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس بمدينة طور سيناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة والظواهر الجوية على كافة المحافظات.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه مع بداية فصل الخريف نشهد تراجع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والعظمى بالقاهرة حاليا 32 درجة، وذلك بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض درجات الحرارة ما زال الإحساس مستمر بدرجات الحرارة وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وكلما اتجهنا جنوبا ارتفعت درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة.

وأوضحت منار غانم، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في نسب الرطوبة، ومع بداية أكتوبر سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة، لذا يجب على طلاب المدارس والجامعات ارتداء ملابس ثقيلة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة فصل الخريف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ الجيزة: رصف طريق المتربة بمركز ومدينة أطفيح

إعلان

إعلان

مباراة السوبر الأفريقي.. ماذا يحدث في ملعب المملكة أرينا؟ (تغطية بالصور والفيديو)
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي
الأرصاد: سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة بداية أكتوبر