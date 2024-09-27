إعلان

BBC

الأهلي أم الزمالك؟.. ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لبطل السوبر الإفريقي - فيديو

02:02 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

ليلى عبد اللطيف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها بخصوص نتيجة مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية، على ملعب "الملكة أرينا" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعربت في مداخلة هاتفية مطلع سبتمبر الجاري عبر ببرنامج "الحكاية" الذي يُبث على قناة "MBC مصر"، عن دعمها وتشجيعها للنادي الأهلي، مشيرة إلى أن توقعاتها تشير إلى تفوق الأهلي في المباراة، مضيفة: "الأهلي سيصل لأعلى من موسم الرياض"، في إشارة إلى فوز الأهلي المحتمل على الزمالك في هذا اللقاء المرتقب.

وأضافت عبد اللطيف في تصريحاتها: "أرى أن الأهلي سيحقق إنجازات أكبر خلال الفترة المقبلة، وسيتألق في بطولة كأس العالم للأندية".

ليلى عبد اللطيف بطل السوبر الإفريقي مباراة السوبر الإفريقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قومي المرأة يشيد بمسلسل "برغم القانون" ويشكر القائمين عليه

إعلان

إعلان