نشرة التوك شو| تصريحات وزير التعليم وموعد انخفاض أسعار الطماطم

كتب - حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

وزير التعليم: من الآن مفيش مدرس هيخاف تاني من طالب

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ منح المعلم المصري حقوقه وجعله يعيش حياة كريمة تليق برسالته قضيته وأكثر ما يعمل عليه منذ توليه المسؤولية.

وأضاف "عبداللطيف"، في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، "هناك تأييد من القيادة السياسية والدولة، وهناك اهتمام بالمعلم".

محافظ أسوان: الكوليرا ليس مرضا يمكن إخفاؤه

أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، استقرار الأوضاع بعد انتشار حالات الإصابة بنزلات معوية خلال الفترة الماضية.

قال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً يتراوح بين 20 و30 حالة، متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضاً في هذا العدد وعودة الأمور إلى طبيعتها.

نقيب الفلاحين: فدان الطماطم بيكسب 600 ألف جنيه بالأسعار الحالية

تحدث حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنزرع 500 ألف فدان طماطم في السنة على 3 عروات، وبنستهلك 5 ملايين طن سنويًا، وسبب ارتفاع أسعار الطماطم هو التكلفة العالية لزراعتها، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف نقيب الفلاحين،: "انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة زراعة الطماطم تسبب في تقليص المساحات المزروعة بالإضافة إلى التغيرات المناخية".

مصطفى بكري يكشف مستجدات الأوضاع في لبنان

كشف الإعلامي مصطفى بكري مستجدات الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى أن الحرائق تشتعل في كل مكان ببيروت، والمنازل تهدم على ساكنيها؛ بسبب القنابل الصهيونية المصنعة بأيد أوروبية، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستعرض قوته لقتل المواطنين والوصول للعمق اللبناني.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: أن قادة المقاومة يتم اغتيالهم في اجتماعاتهم السرية، ونتيناهو قال إنه بدأ بناء وتنفيذ شرق أوسط جديد (إسرائيل الكبرى من النيل للفرات).

خالد الجندي: حب آل البيت جزء لا يتجزأ.. وعلينا إحياء علومهم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية إحياء علوم آل البيت النبوي، مشيرًا إلى كتابه الذي يتناول فضائلهم ويتكون من نحو 280 صفحة، وقام بتأليفه وهو فى شبابه ويعتزم إعادة طباعته مرة أخرى.

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عدد صفحات الكتاب نحو 280 صفحة، الحمد لله.. استهلكوا شبابي مع باقي الكتب، يعني أنا لي نحو 74 أو 75 كتاب مؤلف بفضل الله.. خلاص نسيت جبت منهم شوية كتار كده في إحدى الحلقات، لكن عاوز أقول شبابي ما ضعش استهلكته فى التأليف والدين".

أستاذ جراحة تجميل يكشف أسهل الطرق لعلاج ندبات الحروق -(فيديو)

قال الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، إن العناية السليمة بعد الحروق تلعب دورًا حيويًا في تحسين النتائج الجمالية والوظيفية، موضحا أن تقييم الوضع بعد مرور ستة أشهر هو أمر ضروري.

وأكد أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن الشكل قد يكون مزعجًا للمريضة، مشيرًا إلى أهمية متابعة حالة الأوتار، إذا كانت هناك مشاكل وظيفية مرتبطة بالأوتار، فقد تستدعي الحالة تدخلًا جراحيًا لتسليك الأوتار المتضررة.