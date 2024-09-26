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نقيب الفلاحين: فدان الطماطم بيكسب 600 ألف جنيه بالأسعار الحالية

11:47 م الخميس 26 سبتمبر 2024

الطماطم

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كتب- حسن مرسي:

تحدث حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنزرع 500 ألف فدان طماطم في السنة على 3 عروات، وبنستهلك 5 ملايين طن سنويًا، وسبب ارتفاع أسعار الطماطم هو التكلفة العالية لزراعتها، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف نقيب الفلاحين،: "انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة زراعة الطماطم تسبب في تقليص المساحات المزروعة بالإضافة إلى التغيرات المناخية".

وأشار: "فدان الطماطم بيرمي 20 طنًا وبالأسعار الحالية للكيلو الفدان بيكسب 600 ألف جنيه، مقارنة بتكلفة كيلو الطماطم الذي لا يتخطى 5 جنيهات".

ولفت حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى أن أسعار الطماطم ستستمر في الزيادة إلى منتصف نوفمبر المقبل حتى ظهور العروة الشتوية.

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