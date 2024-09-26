جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مخدر الآيس بقيمة 150 ألف جنيه

أ ش أ:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، وذلك بالتنسيق مع إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي.

وقال مصدر جمركي، إن ياسر أحمد محمود مدير التعريفة بالوردية المسائية اشتبه في طرد شخصي وارد من التشيك، والصنف طبقا للمستندات عبوة كاكاو .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الطرد، فتلاحظ وجود حشو بداخل عبوة الكاكاو محكمة الغلق فتم فتح العبوة، وتبين وجود كيس معتم أسود اللون غير مدون عليه بيانات وبفتحه وجد بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدرة.

وأوضح أنه بالعرض على مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة أفاد بأن المادة المضبوطة مادة الآيس المخدر بوزن ١٣٠ جراما، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت ١٥٠ ألف جنيه.

ولفت إلى أن محمد محمود المدير العام قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، وذلك بعد العرض على هالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع.