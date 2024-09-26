لقاءات توعية وورش فنية للأطفال بالأسمرات في مبادرة "بداية"

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كتب- محمد شاكر:

شهد حي الأسمرات، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار المشروع الثقافي لمناطق الإسكان الجديد الآمن "بديل العشوائيات" بالقاهرة".

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع البيئة المحيطة"، قدمت خلاله الفنانة سهام إسماعيل، عدة نصائح بشأن الحفاظ على البيئة بدءا من المنزل والمدرسة.

كما نفذ قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي ورشا متنوعة للأطفال منها مشغولات يدوية بالخرز الخشبي الملون تدريب منى عبد الوهاب، وأخرى لعمل أشكال فنية بالفوم وخامات معاد تدويرها تدريب رانيا شلتوت.

أقيمت الأنشطة بالتعاون مع جمعية الخدمات المتكاملة بالأسمرات، بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن المشرف على المشروع، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة خلال الفترة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ، ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.