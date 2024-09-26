تكريم 19 شخصية أثرت الوسط الفني بمهرجان الموسيقى العربية

كتب- محمد شاكر:

أعلنت دار الأوبرا المصرية، تكريم 19 قامة فنية، خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 32، والذي يقام يوم 11 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة المكرمين في المهرجان كالتالي: اسم الشاعر حسين السيد، اسم الشاعر مأمون الشناوي، اسم المكرب والملحن احمد الحجار، فناني الخط العربي خليفة الشيمي ومحمد حسن، احمد عطا، الدكتورة انعام لبيب، الدكتور محمد السيد، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حبمي، الموسيقار ممدوح سيف، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي.

كما ضمت قائمة المكرمين كل من: المطرب فؤاد زبادي، المطرب لطفي بوشناق، المطرب محمد منير، زياد الرحباني، الدكتورة إيناس عبد الدايم.