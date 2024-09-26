اضبط ساعتك.. موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المحلات والورش

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي والبدء في تطبيق التوقيت الشتوي.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد تغيير الساعة في مصر وبدء تطبيق التوقيت الشتوي.

وبدء العمل بالتوقيت الصيفي منذ يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الماضي، ويستمر التوقيت الصيفي 2024 وفقًا لـ"مجلس الوزراء" لمدة 6 أشهر حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي عن التوقيت الشتوي المتبع.

وبشأن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، فإن التوقيت الشتوي سيبدأ في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم.

ويوافق الخميس 31 أكتوبر 2024 القادم، موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر وبدء تطبيق التوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.

وعن مواعيد غلق المحلات والكافيهات 2024

وتعتبر المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، كما يلي:

يبدأ العمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا، ويكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً.

يتم تمديد ساعات العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وكذلك في الإجازات الرسمية.

تستمر مواعيد غلق المطاعم والكافيهات حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش 2024

تبدأ الورش عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

تستثنى الورش الموجودة في المناطق على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

كما توجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق مثل المخابز، الصيدليات، محال البقالة، والخضار والفاكهة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.