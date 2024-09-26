محافظ أسوان: الكوليرا ليس مرضا يمكن إخفاؤه

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، استقرار الأوضاع بعد انتشار حالات الإصابة بنزلات معوية خلال الفترة الماضية.

قال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً يتراوح بين 20 و30 حالة، متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضاً في هذا العدد وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد المحافظ على أن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب وتقدم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيراً إلى أن الأسباب الرئيسية وراء انتشار هذه الحالات قد تم تحديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وحول الشائعات التي انتشرت حول وجود حالات إصابة بالكوليرا أو تلوث في مياه الشرب، أكد المحافظ أن هذه الشائعات عارية عن الصحة، "الكوليرا ليس مرضا يمكن إخفاؤه، الصحة العالمية والمؤسسات الدولية تعمل في مصر، وبالنسبة للمياه الملوثة أبلغ رد هو تواجدي وسط المواطنين وشربي للمياه والشاي"، مشيراً إلى أن الجهات المعنية قامت بفحوصات شاملة لمياه الشرب وأكدت سلامتها.

وأضاف كمال أن وجوده بين المواطنين وشربه للمياه بشكل طبيعي هو خير دليل على سلامة المياه وأمانها، مؤكداً أن وزارة الصحة قد قدمت توضيحات واضحة حول هذا الأمر.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر عن الجهات المختصة.