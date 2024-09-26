بالصور.. الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما

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وكيل الأزهر: النبي محمد كرّس لقيم وأخلاق نبيله يحملها الدعاة من بعده

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- نادر نبيل:

تلقت الإعلامية حياة عبدون وشقيقها الإعلامي أحمد عبدون، عزاء والدهما المهندس حسن عبدون، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث قدم واجب العزاء العديد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وكانت حياة عبدون، كشفت عن وفاة والدها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبي الغالي المهندس حسن أحمد عبدون عمدة غزالة عبدون ابن العمدة أحمد عبدون".

ودفن جثمان الراحل يوم الإثنين الماضي بعد صلاة الظهر في مدافن آل عبدون في غزالة عبدون.