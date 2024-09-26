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بالصور.. الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما

09:20 م الخميس 26 سبتمبر 2024
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (23)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (9)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (6)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (7)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (5)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (3)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (24)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (8)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (22)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (21)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (2)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (19)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (20)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (17)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (4)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (16)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (14)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (13)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (12)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (11)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (10)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (1)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (18)
  • عرض 24 صورة
    الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما (15)

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- نادر نبيل:

تلقت الإعلامية حياة عبدون وشقيقها الإعلامي أحمد عبدون، عزاء والدهما المهندس حسن عبدون، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث قدم واجب العزاء العديد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وكانت حياة عبدون، كشفت عن وفاة والدها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبي الغالي المهندس حسن أحمد عبدون عمدة غزالة عبدون ابن العمدة أحمد عبدون".

ودفن جثمان الراحل يوم الإثنين الماضي بعد صلاة الظهر في مدافن آل عبدون في غزالة عبدون.

الإعلامية حياة عبدون الإعلامي أحمد عبدون عزاء المهندس حسن عبدون مسجد القوات المسلحة
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