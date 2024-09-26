إعلان

BBC

مصطفى بكري يكشف مستجدات الأوضاع في لبنان

09:17 م الخميس 26 سبتمبر 2024

الإعلامي مصطفى بكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري مستجدات الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى أن الحرائق تشتعل في كل مكان ببيروت، والمنازل تهدم على ساكنيها؛ بسبب القنابل الصهيونية المصنعة بأيد أوروبية، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستعرض قوته لقتل المواطنين والوصول للعمق اللبناني.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: أن قادة المقاومة يتم اغتيالهم في اجتماعاتهم السرية، ونتيناهو قال إنه بدأ بناء وتنفيذ شرق أوسط جديد (إسرائيل الكبرى من النيل للفرات).

ونوه بكري أن المقاومة العربية لن تستسلم أمام العدوان الصهيوني الغاشم، خاصة وأن نتنياهو لا يرغب في وجود غير يهودي في الأرض المحتلة، مناشدا كل إعلامي يدافع عن رد فعل تل أبيب تجاه حزب الله اللبناني بالكف عن خطاباتهم واعتداءاتهم على الإسلام والمسلمين والمرأة المسلمة والمقاومة الفلسطينية.

واستكمل قائلا: الصهاينة في النهاية ينتهون ويخرجون من فلسطين دون القضاء على المقاومة أو تجريد الفلسطينيين من أدواته وآلياته، وإنما فقط يبيد البشرية ويخرب ويدمر ويقل عشرات الآلاف.

مصطفى بكري الأوضاع في لبنان القنابل الصهيونية جيش الاحتلال الإسرائيلي برنامج حقائق وأسرار لبنان المقاومة الفلسطينية حزب الله اللبناني تل أبيب بيروت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. الإعلامية حياة عبدون وشقيقها أحمد يتلقيان واجب العزاء فى والدهما

إعلان

إعلان

40 صورة كوميدية للحيوانات من مسابقة نيكون 2024
27 صورة تنشر للمرة الأولى للسوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك 94
سي إن إن: إسرائيل تستعد لتوغل بري محتمل في لبنان