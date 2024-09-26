مصطفى بكري يكشف مستجدات الأوضاع في لبنان

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري مستجدات الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى أن الحرائق تشتعل في كل مكان ببيروت، والمنازل تهدم على ساكنيها؛ بسبب القنابل الصهيونية المصنعة بأيد أوروبية، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستعرض قوته لقتل المواطنين والوصول للعمق اللبناني.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: أن قادة المقاومة يتم اغتيالهم في اجتماعاتهم السرية، ونتيناهو قال إنه بدأ بناء وتنفيذ شرق أوسط جديد (إسرائيل الكبرى من النيل للفرات).

ونوه بكري أن المقاومة العربية لن تستسلم أمام العدوان الصهيوني الغاشم، خاصة وأن نتنياهو لا يرغب في وجود غير يهودي في الأرض المحتلة، مناشدا كل إعلامي يدافع عن رد فعل تل أبيب تجاه حزب الله اللبناني بالكف عن خطاباتهم واعتداءاتهم على الإسلام والمسلمين والمرأة المسلمة والمقاومة الفلسطينية.

واستكمل قائلا: الصهاينة في النهاية ينتهون ويخرجون من فلسطين دون القضاء على المقاومة أو تجريد الفلسطينيين من أدواته وآلياته، وإنما فقط يبيد البشرية ويخرب ويدمر ويقل عشرات الآلاف.