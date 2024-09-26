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خالد الجندي: حب آل البيت جزء لا يتجزأ.. وعلينا إحياء علومهم

08:46 م الخميس 26 سبتمبر 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية إحياء علوم آل البيت النبوي، مشيرًا إلى كتابه الذي يتناول فضائلهم ويتكون من نحو 280 صفحة، وقام بتأليفه وهو فى شبابه ويعتزم إعادة طباعته مرة أخرى.

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عدد صفحات الكتاب نحو 280 صفحة، الحمد لله.. استهلكوا شبابي مع باقي الكتب، يعني أنا لي نحو 74 أو 75 كتاب مؤلف بفضل الله.. خلاص نسيت جبت منهم شوية كتار كده في إحدى الحلقات، لكن عاوز أقول شبابي ما ضعش استهلكته فى التأليف والدين".

وأوضح الجندي أن الكتاب يتضمن تحقيقات علمية دقيقة تتبع الأحاديث المتعلقة بآل البيت، حيث قام بجمع الشواهد والطرق المختلفة التي وردت عند علماء الحديث، مشيدًا بجودة العمل العلمي الذي خضع لمعايير البحث.

كما ذكر أن سيدنا علي بن الحسين كان يعول 100 أسرة بشكل سري، مما يعكس قيم الإيثار والعطاء، مشيرًا إلى سيدنا جعفر بن محمد الصادق الذي وُصف بأنه "أمير الفقراء" لمساهمته في مساعدة المحتاجين.

وأكد أن حب آل البيت جزء لا يتجزأ من حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العلوم يجب أن تُحيى في كل عصر.

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعلهم يفقهون آل البيت علوم آل البيت النبوي
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