أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية التحصين بالذكر وقراءة القرآن، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم الأفراد الذين يشعرون بوجود أذى أو مشكلات في حياتهم بأن يعتمدوا على ذكر الله تعالى، بدلًا من اللجوء إلى السحرة أو المشعوذين.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الفتوى"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن الحفاظ على الوضوء والصلاة له أهمية كبيرة، مشددًا على أن العلاقة القوية مع الله تُعتبر حصنًا للفرد، وأن الشخص الذي يعاني من مشاكل يجب أن يقوي إيمانه ويتقرب إلى الله من خلال الصلاة والأذكار.

وأشار إلى بعض الآيات والأذكار المفيدة مثل خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، والمعوذتين، مؤكداً أنها تساعد في طرد الشياطين والأذى، وأن ذكر الله يجب أن يكون جزءًا من حياة الفرد اليومية، حيث يساعد في الحفاظ على سلامته النفسية والروحية.

كما حذر من الانجرار وراء الوهم والابتزاز من قبل من يدعون العلاج بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.