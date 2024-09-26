وزير السياحة والآثار وسفير كمبوديا بالقاهرة يبحثان تطوير علاقات التعاون بين البلدين

كتب- محمد أبو بكر:

التقى اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أوك سارون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، لمناقشة سبل تطوير علاقات التعاون السياحي والأثري بين البلدين، وذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على آوجه التعاون القائمة بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيز آلياته على المستوى السياحي والأثري من خلال تبادل الخبرات، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الجانبين للتعرف على الإمكانات السياحية التي تتمتع بها كلا البلدين، وعقد لقاءات بين المسئولين بهما وممثلى وسائل الإعلام ولاسيما المتخصصة في مجال السياحة، وشركات السياحة ومنظمي الرحلات.

كما تم مناقشة إمكانية توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجال السياحة والآثار بما يساهم في تنمية العلاقات السياحية والأثرية بين البلدين.

ومن جانبه، ثمّن سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة على علاقات التعاون القائمة بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في قارة أفريقيا التي أقامت علاقات دبلوماسية مع مملكة كمبوديا.

كما أكد على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لسائحي كمبوديا ورغبتهم في زيارته والاستمتاع بمقوماته السياحية المتنوعة.