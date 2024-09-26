حدث في 8 ساعات| قرار جديد من التعليم بشأن الترقيات.. وتحرك من الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم

قرار جديد من التعليم بشأن الترقيات.. وتحرك من الحو

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار توجيهات جديدة من وزير الزراعة بشأن أسعار التقاوي ووزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وفاة الدكتور ياسين إبراهيم مؤسس مشروع الضبعة النووي

أعلن الدكتور أمجد الوكيلأ، رئيس هيئة المحطات النووية، وفاة الدكتور ياسين إبراهيم، الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية.

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منال عوض تتابع منظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب والخطة التدريبية السنوية للمحليات التي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأعمال التطوير والهيكلة ورفع الكفاءة التدريبية والإدارية للمركز وملفات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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الإفتاء تُحذر من المشاركة في ترويج الشائعات: تبث الفزع بين الناس

حذَّرت دار الإفتاء المصرية، من المشاركة في ترويج الشائعات من دون تحقق أو تثبُّت.

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قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن ترقية المعلمين – تفاصيل

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 168 بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023-2024، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

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نلتزم الحياد التام.. تحرك جديد من الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

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توجيهات جديدة من وزير الزراعة بشأن أسعار التقاوي

شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير تقديم مختلف سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، وخاصة تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ وبأسعار وجودة مناسبة.

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رياح وحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 27 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل.

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الجيزة: ضبط 1000 علبة سجائر مهربة و700 لتر سولار وسلع تموينية مُدعمة

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، واستمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

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المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لإطلاق قناة ناطقة بالإنجليزية – تفاصيل

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق قناة ناطقة بالإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وزارة الصناعة تصدر تعميما حول "منصة مصر الصناعية الرقمية" وإجراءات طرح الأراضي

أصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا إعلامياً أكدت من خلاله أن المنصة الإلكترونية للوزارة والتى تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2024 تحت عنوان "منصة مصر الصناعية الرقمية " www.madein.eg

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وزيرة البيئة تؤكد أهمية توفير بدائل البلاستيك بأسعار معقولة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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