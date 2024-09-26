وفاة الدكتور ياسين إبراهيم مؤسس مشروع الضبعة النووي

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيلأ، رئيس هيئة المحطات النووية، وفاة الدكتور ياسين إبراهيم، الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية.



ونعى الدكتور أمجد الوكيل، والقيادات والعاملين بالهيئة، الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والدكتور ياسين إبراهيم، أحد مؤسسي مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وشارك في التفاوض على عقد دعم التشغيل والصيانة وهو أحد عقود المشروع الرئيسية.

كما كان له مواقف عدة ساهمت في إحياء مشروع الضبعة والحفاظ على أرضه، وقد شارك الدكتور عصام حجاج، في فكرة إنشاء المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة، وسميت أول دفعة تخرجت منها وعملت بالهيئة تيمنا به.

وأقيمت صلاة الجنازة، منذ قليل بمسجد أل رشدان بمدينة نصر، عقب صلاة عصر اليوم الخميس.