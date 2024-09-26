نلتزم الحياد التام.. تحرك جديد من الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم

كتب- محمد نصار:



أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.



وقال المجلس، في بيان قبل قليل، إنه سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين 30 سبتمبر، وستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.



وأوضح مجلس الأمناء، أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل -كمجلس- لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره -كالمعتاد- هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.



وشدد المجلس على أن الهدف هو الوصول إلى توصيات تعبر عن كل مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، حيث سيستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.



وفي هذا الصدد، تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، بداية من اليوم وحتى 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.



