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BBC

رياح وحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

03:27 م الخميس 26 سبتمبر 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 27 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الجمعة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس الجمعة يشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس شبورة درجات الحرارة
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