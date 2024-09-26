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رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة

03:04 م الخميس 26 سبتمبر 2024

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كتب- محمد نصار:


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل.


وفي مستهل اللقاء تناول محمد جبران، تقريرًا حول جهود الوزارة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة والصحة المهنية، وكذا ما يتعلق بملف التحول الرقمي.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء استعرض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، سعيًا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمينًا لبيئة العمل بين كل من أصحاب العمل والعمال.


وأضاف أن اللقاء تطرق أيضًا إلى آليات تطوير المنظومة الإلكترونية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بما يضمن عملًا آمنًا ولائقًا للجميع.


وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد استعراض جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءتها، وذلك من خلال العمل على الارتقاء ورفع كفاءة العاملين بمختلف مراكز المعلومات بالمديريات على مستوى الجمهورية، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، وربط مكاتب العمل في جميع المحافظات بالديوان العام للوزارة، حيث تم في هذا الصدد استعراض بعض التطبيقات الخاصة بخدمات الوزارة، وموقف تطويرها وتحديثها.


وأضاف "الحمصاني": استعرض اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إعداد مشروع قانون العمل، وما تم عقده من مناقشات تتعلق بهذا القانون، تمهيدًا لإقراره من قبل مجلس النواب.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراض جهود وزارة العمل فيما يتعلق بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها، تسهم في دعم هذه الفئة من العمال، من خلال تعزيز أوجه سبل الحماية والرعاية، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وتقديم الخدمات لهم من خلال مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران
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