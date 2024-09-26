نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى العامرية بالإسكندرية والمركز الصحي ببرج العرب -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى العامرية العام بالإسكندرية والمركز الصحي ببرج العرب غربي المحافظة، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وعقدت نائب وزير الصحة اجتماعا مع مدير المستشفى والفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

واستمعت الألفي للإجراءات التي يتبعها الفريق الطبي، في استقبال حالات الولادة، وأوصت بضرورة التأكيد المستمر على تسجيل البارتوجرام وتطبيقات روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، لتلافي العمليات غير المبررة خاصة في الولادات البكرية.

أكدت نائب الوزير على أهمية الالتزام باستخدام وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية مباشرة، وتقديم النصيحة بأفضلية هذه الوسائل من خلال أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، ووصف الحبوب عقب الولادة الطبيعية، لحين متابعة الحالات في غرفة المتابعة عقب الأسبوع الأول من الولادة، وإحالتها للمتابعة في وحدة الرعاية الأساسية الأقرب لها للمتابعة، وتقديم خدمات التغذية وقياس التطور العصبي والنمو ورعاية الطفل والأم والتطعيمات المختلفة.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مقدمي المشورة، في تقديم الدعم للسيدات خلال الولادة، وضرورة متابعة تطبيق رعاية الجلد داخل الحضانة والسماح للأمهات بالرضاعة الطبيعية في الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، ثم متابعتها لحين إحالتها إلى وحدة الرعاية الأساسية الأقرب إليها لتقديم مشورة ما بعد الولادة للأم والطفل.

كما تفقدت نائب الوزير وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، وأكدت على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقسيم المحضن إلى ٣ مستويات لاستقبال حديثي الولادة، تبعا للحالة الصحية وتحديد مستوى الرعاية المطلوب، وتقسيم الفريق الطبي على هذه المستويات لتقديم رعاية فائقة للحالات الحرجة، وتخفيض معدلات العدوى ووفيات حديثي الولادة.

وتابعت نائب وزير الصحة جولتها بالمستشفى حيث تفقدت قسم المناظير الجديد والذي يحتوي على أحدث المناظير وأوصت نائب الوزير برفع الوعي المجتمعي بالخدمات التي توفرها الوزارة وتعزيز الجهود المبذولة لكسب رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وتشجيع جهود المسئولية المجتمعية لدعم الدولة في مجال الخدمات الطبية.

كما تفقدت نائب الوزير المركز الصحي ببرج العرب وأوصت بالانتهاء من تجهيز غرفة المشورة وتفقدت نادي الأسرة الملحق بالمركز، واستمعت إلى شرح العاملين للخدمات المقدمة بالنادي وأوصت بتطوير هذه الأنشطة لزيادة عدد المستفيدين.