وزير الخارجية: يجب الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط

كتب-محمد فتحي:

قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال كلمته في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ولبنان، إنه يجب الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وزيرا خارجية مصر ولبنان، أدانا العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية وقطاع غزة، خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، دعا الوزيران بدر عبدالعاطي وعبدالله بو حبيب، إلى احترام سيادة وسلامة لبنان، مؤكدين أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة بأكملها.

وشدد الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا وإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لوقف الهجمات على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأكدا أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين من تبعات العدوان، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وخلص الوزيران إلى أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على غزة ولبنان، واستئناف العملية السياسية لحل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.