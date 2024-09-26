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أمين "البحوث الإسلامية" للعاملين بالمجمع: أدوا رسالتكم حق الأداء

05:01 ص الخميس 26 سبتمبر 2024
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، جولة تفقدية لإدارات المجمع في ثاني أيام توليه مهام عمله.

وخلال جولته التقى الجندي باحثي وموظفي المجمع، مؤكدًا أننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، والإخلاص في العمل فنحن أمام مسؤولية كبيرة أمام الله -عز وجل-، مشيرًا إلى أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

وأوصى، العاملين بالمجمع بالإخلاص في العمل واستحضار النية لتحصيل الأجر الأعظم من الله، قائلًا: إن للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء وأنتم في قطاع من أهم قطاعات الأزهر العلمية ودوركم لا يقل عن دور الدعاة والعلماء فكونوا خير نموذج يُحتذى به.

الدكتور محمد الجندي مجمع البحوث الإسلامية الأزهر
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