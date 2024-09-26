ذروة الموسم.. السياحة تكشف نسب إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة 2024

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن بدء موسم العمرة الجديد 1446 هـ مع انطلاق أولى الرحلات في أواخر سبتمبر، موضحًا أنه مع بداية الموسم فإن مختلف شركات السياحة تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الطلب على حجوزات العمرة من المتوقع أن يستمر في الزيادة حتى نهاية نوفمبر، مما يشير إلى فترة الذروة لهذا الموسم.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه بعد موسم الذروة في العمرة فمن المتوقع أن يشهد الموسم انخفاضًا نسبيًا في الطلب، قبل أن يعود مرة أخرى مع بدء إجازة نصف العام الدراسي وشهري شعبان ورمضان، حيث يزداد الإقبال بسبب رغبة المعتمرين في أداء مناسك العمرة خلال هذه الأشهر.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 2024 لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، ومنها:

ضرورة أن يكون السكن المحدد في برنامج العمرة مُفعلًا من قبل السلطات السعودية.

تحديد المسافة القصوى للسكن بحيث لا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي.

في حالة تجاوز المسافة 1250 مترًا، يجب توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين.

يشترط أن تكون فنادق التسكين في المدينة المنورة لا تبعد عن ساحة الحرم النبوي بأكثر من 800 متر.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات موسم العمرة 2024 خلال شهر سبتمبر الجاري.