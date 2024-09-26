إعلان

BBC

يوفر 2.3 مليار جنيه.. "الصيادلة" تعلق على كتابة الدواء في الروشتة بالاسم العلمي

12:19 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

الدكتور محفوظ رمزي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت - داليا الظنيني:

علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، على تصريح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ضرورة كتابة التركيبة الدوائية العلمية في الروشتة وعدم كتابة اسم الدواء، لتلافي حدوث أزمة في صرف العلاج داخل الصيدليات.

وأكد "محفوظ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أن هذا سيكون أفضل قرار تم أخذه في تاريخ الدواء والصحة بشكل عام.

وأوضح أن كتابة الاسم العلمي على الدواء بدلًا من الاسم التجاري سيكون قرارًا تاريخيًا، مضيفًا أن هذا الأمر سائد في العالم كله.

وأضاف أن هذا القرار سيكون له أبعاد كثيرة وسيوفر على الدولة أكثر من 2.3 مليار جنيه سنويًا يتم صرفها على الأدوية.

الدكتور محفوظ رمزي لجنة الدواء بنقابة الصيادلة الأدوية الصيادلة نقابة الصيادلة رئيس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زاهي حواس: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.. وهذا ما تحتاجه السياحة

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان
مجدي الجلاد: تحقيق مصراوي يسجل أخطر قضية تتعلق بتجنيد المصريين في روسيا
سُجن في مصر 14 عاما.. إسرائيل تعلن عن وفاة الجاسوس روبرت داسا