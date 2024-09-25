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قداسة البابا: نتألم بشدة لاتساع رقعة الحرب في المنطقة

11:54 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

قداسة البابا تواضروس الثاني

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كتب- محمد أبو بكر:

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن أسفه لاتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مطالبًا بالصلاة لأجل انتهاء الحروب، ولأجل الأسرة المتألمة والمضارة بكل نوع من جراء الحروب وكذلك المصابين.

جاء ذلك في ختام عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي أقيم مساء اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة.

وأشار قداسته إلى أن الحرب بدأت في أراضي فلسطين، انتقلت الآن في لبنان، لافتًا إلى أن الحروب والصراعات العنيفة ومشاهد القتل والتدمير والإصابات والعوز الشديد أمور كلها مرفوضة.

وناشد قداسة البابا الجميع بإعلاء قيم الحكمة والإنسانية والرحمة.

وأضاف: "نثق أن الله هو ضابط الكل، ولا يظن أحد أن الله يصمت على ما يحدث، إنما هو يعطي فرصة للإنسان لكي ما يتوب ويرجع، وفي الوقت المناسب سيتكلم الله ويمد يده للمتألمين والمجروحين، ولكي ينتقم من الظالمين.

وأعرب عن ألمه لأجل الأطفال الذين ينشأون في أجواء الحروب، وكذلك الشباب الذين تقضي الحروب على أحلامهم وتطلعهم للمستقبل.

واختتم بالدعوة للصلاة لأجل أن يحفظ الله بلادنا ويمتعها بدوام الاستقرار وبالذات على المستوى الاقتصادي، ويمنح الحكمة للمسؤولين لأجل مصر باعتبارها بلد كبرى.

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البابا تواضروس الثاني الحرب في الشرق الأوسط كنيسة الشهيد مارجرجس فلسطين لبنان
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