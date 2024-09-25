زاهي حواس يطالب بالتوقيع على وثيقة استرداد رأس نفرتيتي

كتبت -داليا الظنينى:

أكد وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، أن القانون الدولى الخاص باليونسكو لا يعطينا الحق فى عودة رأس نفرتيتي رغم أنها خرجت بطريقة غير شرعية من خلال التدليس.

وقال حواس: أطلقنا وثيقة شعبية للمطالبة بإعادة رأس نفرتيتي لأن قانون اليونسكو يمنع إعادة أى آثار أخذت قبل عام 1972، مطالبا بزيادة توقيعات المصريين لعمل ضغط شعبي من خلال وثيقة استرداد الآثار المصرية من الخارج.

وتابع خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء: سيكون هناك مؤتمرا تشارك فيه الدول التى تعرضت لسرقة آثارها ومنظمة اليونسكو للمطالبة بتغيير القانون وإعادة الآثار المسروقة.

وطالب حواس المتاحف الأوروبية بالتوقف عن التصرفات الاستعمارية لأنها استولت على القطع الأثرية بطرق قانونية وغير قانونية.

وأكمل: خلال رئاستي للمجلس الأعلى للآثار أوقفت بعثة تنقيب فرنسية لاسترداد ٤ قطع أثرية من باريس والرئيس الفرنسي ساركوزي اشتكى مني، مشيرا إلى أن آثارنا تحقق مكاسب تقدر بملايين الدولارات فى المتاحف الغربية.