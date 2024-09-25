بعد توقف توربينات سد النهضة.. شراقي: فيضان النيل مستمر حتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه بعد فتح بوابات المفيض العلوية فى سد النهضة، يتدفق نحو السودان ومصر حوالى 400 مليون م3 يوميا، تنخفض إلى 300 مليون م3 الأسبوع القادم، وهي إجمالى إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة بعد أن توقفت التوربينات الأربع منذ الخامس من سبتمبر الجارى، أدى ذلك إلى ثبات التخزين فى سد النهضة عند 60 مليار م3 ومستوى سطح البحيرة عند حوالى 638 متر فوق سطح البحر،

وأضاف "شراقي"، خلال منشور له عبر صحفته الرسمية على "فيس بوك"، الأربعاء، أن السودان فتح العديد من بوابات سد الروصيرص لتضخ معظم إيراد النيل الأزرق مما أدى إلى ارتفاع مستوى النيل فى الخرطوم، وفيضان النيل الأبيض السنوى الذى بدأ فى 13 سبتمبر الجارى رغم أن المعتاد أن يفيض غالبا فى أغسطس من كل عام، هذا التأخير نتيجة حجز مياه النيل الأزرق وانخفاض منسوب النيل فى الخرطوم بدءا من أول يوليو حتى الأسبوع الثانى من سبتمبر.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: يستمر فيضان النيل الأبيض مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية فى سد النهضة ربما بنهاية أكتوبر القادم قد تمتد إلى نوفمبر فى خالة استمرار توقف التوربينات.