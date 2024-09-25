بحضور أكثر من 20 وزيرًا.. سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني الـ94‎

تصوير- هاني رجب:

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، يوم الثلاثاء، بالعيد الوطني السعودي الـ94، في حضور لافت لأكثر من 20 وزيرًا مصريًا، بالإضافة إلى شخصيات عامة وكبار رجال الدولة.

وكان في مقدمة الحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور شريف فتحي وزير السياحة، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار، وعدد من الوزراء الآخرين مثل محمد جبران وزير العمل، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة.

كما شملت قائمة الحضور مستشارين ورؤساء هيئات حكومية، من بينهم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من محافظي المناطق، مثل الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشهد الحفل أيضًا مشاركة إعلامية بارزة، حيث حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين، من بينهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري والإعلامية هالة سرحان، في أجواء من الفخر والاعتزاز بالتراث السعودي.

كان في استقبال المدعوين السفير صالح الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية، والسفير عبد العزيز المطير، المندوب الدائم للملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية، والسفير عبد الرحمن الدهاس نائب السفير السعودي.