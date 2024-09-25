إنجاز طبي غير مسبوق.. الطبيب المصري خالد جودت يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لجراحات السمنة المفرطة

القاهرة - مصراوي:

في إنجاز طبي غير مسبوق للطب المصري والعربي والأفريقي، تم انتخاب الدكتور خالد علي جودت أستاذ جراحة السمنة بكلية طب عين شمس لرئاسة الاتحاد العالمي الكونفدرالي لجراحات السمنة المفرطة (IFSO) في ملبورن، أستراليا.

يُعد هذا التكريم إنجازاً تاريخياً حيث أصبح الدكتور جودت أول رئيس للاتحاد من منطقة الشرق الأوسط منذ تأسيسه قبل 30 عامًا.

ويأتي هذا الانتخاب اعترافًا بخبرته ومساهماته البارزة في تطوير جراحات السمنة المفرطة عالميًا.

ويضم الاتحاد العالمي (IFSO) عضوية 76 دولة حول العالم، ويُعتبر من أكبر الجمعيات الطبية المتخصصة في مجال جراحات السمنة المفرطة، حيث يضم دولًا مثل الولايات المتحدة، الصين، إنجلترا، ألمانيا، وفرنسا.

ويساهم الاتحاد في تطوير وتقييم الجراحات المبتكرة لتقليل السمنة، كما يعمل على تدريب الجراحين حول العالم.

الدكتور خالد جودت، أستاذ ورئيس أقسام الجراحة السابق في كلية طب عين شمس، هو من رواد جراحات السمنة المفرطة في مصر والشرق الأوسط، حيث أسس هذا التخصص في مصر منذ عام 1996؛ كما أنه المؤسس والرئيس الفخري للجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة التي تأسست عام 1999؛ وساهم الدكتور جودت في تدريب العديد من الجراحين حول العالم في هذا المجال، خاصة في الصين، الهند، وأفريقيا.

هذا الفوز يعتبر تقديرًا عالميًا للجهود التي بذلها الدكتور جودت وزملاؤه من الجراحين في مصر والشرق الأوسط لتطوير هذا التخصص، ويعكس مكانة مصر المتقدمة في هذا المجال. جراحات السمنة المفرطة بالمنظار تُجرى في مصر منذ 28 عامًا، مما يجعلها من الدول الرائدة عالميًا في هذا التخصص؛ كما يعزز هذا الإنجاز الكبير من مكانة الطب المصري عالميًا ويضعه في مصاف الدول الرائدة في تطوير الجراحات المتخصصة، ليظل اسم مصر لامعًا في الساحة الطبية الدولية.