خاص.. جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2024

كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية، مؤتمراً صحفياً فى السادسة مساء غد الخميس ٢٦ سبتمبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

وفيما يلي ينشر موقع "مصراوي" جدول حفلات الدورة الـ٣٢ قبل إعلانه بشكل رسمي غدا الخميس..

الحفلة الأولى من مهرجان الموسيقى العربية 2024

مراسم الافتتاح والتكريمات يليها فاصل موسيقي لصوليست الكمان أحمد درويش، فاصل غنائي للمطربين محمد حسن، لينا شاماميان، لطفي بوشناق.

المطرب مدحت صالح بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد عامر

- يوم الجمعة 11 أكتوبر

الحفلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية 2024

يحييه المطرب أحمد عفت بمشاركة صوليست بيانو للموسيقار عمرو سليم تحت قيادة المايسترو أحمد عامر

المطرب وائل جسار بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو عادل عايش

- يوم السبت 12 أكتوبر

الحفلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

حفل تحت عنوان روائع وردة وبليغ، بمشاركة المطربين نهى حافظ، محمد الخولي، صابرين النجيلي، ياسر سليمان

صوليست تشيللو للفنان عماد عاشور

المطربة مروة ناجي تحت قيادة المايسترو علاء عبدالسلام

- يوم الأحد 13 أكتوبر

الحفلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

فاصل من روائع كوكب الشرق بمشاركة الفنانة أسماء كمال، ورحاب مطاوع، رحاب عمر

الفنان عاصي الحلاني بمشاركة فرقة الحفني تحت قيادة المايسترو هشام نبوي

- يوم الإثنين 14 أكتوبر

الحفلة الخامس من مهرجان الموسيقى العربية 2024

يحيي الفاصل الأول صوليست كمان إيهاب صبحي، الفنانة إيناس عزالدين، أميرة أحمد

يليه فاصل للمطرب المغربي فؤاد زبادي تحت قيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد

الفنانة آيات فاروق، المطرب محمد محسن تحت قيادة المايسترو أحمد عامر

- يوم الثلاثاء 15 أكتوبر

الحفلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

حفل موسيقى المؤلفين العرب بمشاركة خالد حماد،وحيد خان، ممدوح سيف، عمرو إسماعيل

الفنانة عبير نعمة

- يوم الأربعاء 16 أكتوبر

الحفلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

فاصل من روائع الموجي بمشاركة صوليست كمان محمد ظهير، حسام حسني، أحمد محسن، فرح الموجي، حنان عصام

الفنانة ريهام عبدالحكيم بصحبة فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو محمد الموجي

- يوم الخميس 17 أكتوبر

الحفلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

صوليست تشيللو للفنان يحيى مهدي، صوليست كمان للفنان سعيد كمال

الفنان تامر عاشور تحت قيادة المايسترو سعيد كمال

- يوم الجمعة 18 أكتوبر

الحفلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

صوليست كمان الفنان محمود سرور

الفنان أحمد سعد بصحبة الاوركسترا تحت قيادة المايسترو سعيد كمال

- يوم السبت 19 أكتوبر

الحفلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية 2024

الموسيقار الكبير عمر خيرت

أوركسترا أوبرا القاهرة تحت قيادة المايسترو ناير ناجي

- يوم الأحد 20 أكتوبر

الحفلة الحادية عشر من مهرجان الموسيقى العربية 2024

ليلة عمانية (على المسرح الكبير)

مؤلفات الفنان السيد خالد البروسعيدي تحت قيادة المايسترو أمير عبدالمجيد

- يوم الإثنين 21 أكتوبر

الحفلة الثانية عشر من مهرجان الموسيقى العربية 2024

فاصل للفنانة حنين الشاطر، الفنانة إيمان عبدالغني

الفنان هاني شاكر تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي

- يوم الثلاثاء 22 أكتوبر

الحفلة الثالثة عشر من مهرجان الموسيقى العربية 2024

الفنان على الحجار وفرقته

أوركسترا هاثور السيمفوني تحت قيادة المايسترو أحمد فرج

- يوم الأربعاء 23 أكتوبر

الحفلة الرابعة عشر من مهرجان الموسيقى العربية 2024

صوليست عود الفنان إسلام القصبجي

الفنانة مي فاروق تحت قيادة المايسترو تامر فيظي

يوم الخميس 24 أكتوبر.