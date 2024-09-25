محافظ الجيزة: مراعاة دخول الصفوف الدراسية تدريجيًا بالأسبوع الأول

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أطفيح لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وحرص "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، خلال جولته، على تفقد الفصول الدراسية، وحجرات الأوساط والأنشطة؛ للوقوف على المناهج التعليمية المقررة على الطلاب، ومستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بالتشديد على مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى، وتسكين مشرفي الأدوار يوميًا لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظًا على سلامتهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراعاة دخول الصفوف الدراسية تدريجيًا خلال الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية؛ حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

واستمع المهندس عادل النجار، خلال جولته لمطالب عدد من الأهالي والعاملين بالمدرسة، وذلك لبحث شكواهم وتوجيه المختصين بوضع الحلول العاجلة لها.

وأشار "النجار"، إلى أن العملية التعليمية تخضع لمتابعة دورية لضمان سريانها بانتظام مشيرًا أنه يتم بشكل دوري إجراء الصيانات اللازمة للمدارس؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.