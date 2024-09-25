مجدي الجلاد: تحقيق مصراوي يسجل أخطر قضية تتعلق بتجنيد المصريين في روسيا

مصراوي

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن التحقيق الصحفي الاستقصائي الذي نشر على موقع مصراوي بعنوان"الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية"، والذي يتحدث عن السماسرة الذين يعملون على تجنيد المئات من الشباب المصريين في روسيا وخارجها للمشاركة في الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال الجلاد "في فيديو نشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن هذا التحقيق يعد أخطر تحقيقا صحفيا نشر هذا العام، لأنه يتناول قضية تهدد الشباب المصري، ومن ضمن دور الصحافة هي تسليط الضوء على هذه القضايا المهمة وعلى الجهات المسؤولة التحرك لإنقاذ الشباب.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا، حديثه عن التحقيق الذي حسب قوله تتبع على مدار أشهر عصابات روسية، تجند الشباب المصري في صفوف الجيش الروسي في الحرب الدائرة الآن، مشيرا إلى أن محررة التحقيق تتبعت تلك العصابات وتحدثت مع زعيمتها وهي سيدة روسية عبر حسابًا وهميا وبهوية مستعارة للاتفاق معها على التجنيد في الجيش لمعرفة تفاصيل ما يحدث في تلك العملية.

العصابات الروسية حسبما توصلت محررة التحقيق، تغري الشباب المصري والعربي بمرتبات مرتفعة ووعود بجنسية روسية وإقامة دائمة، مقابل الدفع بهم في الخطوط الأمامية حسبما سرد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، مؤكدا على أن الإغراءات لا تكون للشباب في روسيا فقط بل وصل الأمر إلى مراسلة شباب داخل مصر وتجنيدهم وإخراجهم من الدولة إلى روسيا بتأشيرات سياحية.

التحقيق يكشف أن السيدة الروسية لا تعمل بمفردها بل يعمل معها عدد من السماسرة المصريين الذين دفعوا شبابا مصريا للقتال في الجيش، وكان مصيرهم الفقد التام إما مقتولا أو مجهولا حتى دون العثور على جثامينهم، وفقا لحديث "الجلاد".

وناشد الكاتب الصحفي السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسلطات المصرية لإنقاذ الشباب المصريين المتواجدين في روسيا ومصر، مطالبا باتخاذ الجهات الأمنية المصرية إجراءات تمنع ما يحدث لهؤلاء الشباب، مشيرا إلى أن محررة التحقيق رصدت نحو 25 حالة لشباب مصريين أثناء العمل على التحقيق وتحدثت مع ذويهم وأصدقائهم، وكان مصير هؤلاء ما بين الاختفاء والقتل.

وطرح رئيس تحرير أونا الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، العديد من الأسئلة التي من الممكن أن تكون سببا للدفع بهؤلاء الشباب نحو هذا المصير، وجاءت الأسئلة كالتالي: هل بعض الشباب لديهم حلم الثراء السريع؟، أم هل بعضهم تملكه اليأس والضعف في ظل الأوضاع الصعبة؟، أم أن الأزمة الاقتصادية تلعب دورا في هذا الأمر، أم أن إجراءات البنك المركزي بشأن التحويلات المالية أو الإجراءات الخاصة بفتح الكروت الائتمانية لها علاقة بالأمر خاصة وأن البنوك أحيانا لا تسمح بالتحويل شهريا، هل كل هذه العوامل يمكن أن تدفع بهؤلاء الطلاب للذهاب بأنفسهم للموت؟.

وفي نهاية الفيديو، قدم رئيس تحرير مؤسسة أونا الكاتب الصحفي مجدي الجلاد جميع القائمين على التحقيق، من بينهم محررة التحقيق سارة أبو شادي، والمشرف على التحقيق عبد الوهاب عليوة، وأيضًا مدير تحرير مصراوي أشرف جهاد ومسؤولة الكروس ميديا سحر عيسى وجميع زملائها في القسم.

الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية