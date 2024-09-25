"الكهرباء": تركيب مصيدة قلب مفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة في هذا الموعد

كتب - محمد صلاح:

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى محطة ليننجراد النووية التى تقع على مسافة 780 كيلومترا من العاصمة موسكو، والتى تعد المحطة المرجعية لمحطة الضبعة فى مصر، استقبله خلالها فلاديمير بير يجودا مدير محطة ليننجراد للطاقة النووية وأطقم التشغيل من خبراء البرنامج النووى الروسي لتوليد الكهرباء، والذى قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المحطة والتكنولوجيا المستخدمة ومعدلات الأمان الفائقة وأهمية الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء النظيفة وتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكات الكهربائية، وذلك فى إطار خطة الدولة واستراتيجية الطاقة بتنويع مصادر توليد الكهرباء وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى ضوء مزيج الطاقة، ووفقًا لبرنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء والمتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ المحطة النووية بالضبعة.

شملت الزيارة والجولة الميدانية للدكتور محمود عصمت، والتى رافقه فيها الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المفاعلات المختلفة من حيث القدرة والتكنولوجيا وتاريخ الإنشاء ومراكز التحكم الرئيسية وغير الرئيسية وكذلك مراكز التشغيل والتدريب والترخيص للمشغلين والطوارئ والسلامة وأنظمة الحماية المختلفة والمتعددة.

وامتدت الجولة لمركز التدريب الرئيسي وأحد مراكز التشغيل، والتقى عصمت عددا من شباب المهندسين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية، والذين يؤدون برامج تدريبية وعملية للحصول على رخص مشغلين في إطار اتفاق بناء المحطة النووية بالضبعة وإعداد الأطقم المصرية للعمل.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الزيارة كانت مفيدة ومهمة وتم خلالها الوقوف على تنفيذ نتائج زيارة الوفد الروسي قبل بضعة أسابيع والاجتماع الذى تم بموقع المحطة النووية بالضبعة، مشيدا بحفاوة الاستقبال وروح الشراكة والتعاون بين الشركاء فى مصر وروسيا، مؤكدًا أنه تحدد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة خلال احتفالات الدولة بنصر أكتوبر، وذلك خلال الشهر المقبل.

وقال عصمت، إن هناك متابعة يومية من الرئيس السيسي لمستجدات التنفيذ والخطة الزمنية وجداول الانتهاء من الأعمال وصولا إلى الربط على الشبكة الموحدة، وهناك دعم كامل ورؤية رئاسية لمواصلة العمل لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحًا أن خطة العمل مستمرة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتطوير وتحديث الشبكات على الجهود كافة.