إعلان

BBC

شعب واحد.. ساويرس يعلق على وجود السوادنيين في مصر

05:30 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب-عمرو صالح:

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على لجوء السودانيين لمصر بعد اشتعال الأزمة في بلادهم خلال الشهور الماضية.

وقال ساويرس في بوست نشره على صفحته الشخصية على منصة x:"من يتطاول على أشقاؤنا السودانيين ليس منا ولا يعبر عنا، نحن شعب واحد رغم كل المشكلات والخلافات السياسية".

اقرأ أيضا:

"الزراعة": جمع وتدوير 426 ألف طن قش أرز في 5 محافظات.. و"الدقهلية" في الصدارة

الحكومة توافق على دمج مصنعي 45 الحربي و909

"الغرف السياحية": 7 ملايين سائح في 6 أشهر رغم الظروف الجيوسياسية

نجيب ساويرس السوادنيين لجوء السودانيين لمصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ومحافظ القاهرة

إعلان

إعلان

مدبولي: وجهت بنظام جديد لكتابة الروشتات الطبية
رئيس هيئة الدواء: إطلاق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق
شبورة ورياح.. تعرف على طقس الأسبوع الأخير من سبتمبر
أول تعليق من مياه القاهرة على أنباء تلوث مياه الشرب