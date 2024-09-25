شعب واحد.. ساويرس يعلق على وجود السوادنيين في مصر

كتب-عمرو صالح:

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على لجوء السودانيين لمصر بعد اشتعال الأزمة في بلادهم خلال الشهور الماضية.

وقال ساويرس في بوست نشره على صفحته الشخصية على منصة x:"من يتطاول على أشقاؤنا السودانيين ليس منا ولا يعبر عنا، نحن شعب واحد رغم كل المشكلات والخلافات السياسية".

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