مدبولي: تكذيب الشائعات حول الأسعار يتطلب جهدًا متواصلًا من الدولة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن على المواطن أن يثق أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ظل الأزمات الحالية.

وأضاف مدبولي في معرض حديثه ورده على سؤال وجه إليه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء: أطلب من المواطنين أنه عندما يرى أخبار أن يفكر فيها ويقرأ هذه الأخبار ويستوعب هل هذه الأخبار منطقية ومعقولة، وهل المقصود من "بلبلة" أم حقيقي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: أن هذه الأخبار عندما تتداول بصورة كبيرة، تبدأ الدولة في التفكير في طريقة الرد عليها، قائلًا: "سيكون صراع إلى مالا نهاية لمجرد الرد على شائعات وتكذيب".

وتابع: المواطن لازم يكون واثق في هذه المرحلة بأنه يتم بذل قصارى الجهد في ظل الأزمات التي تتزايد معها تحديات كبيرة.