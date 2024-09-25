رئيس هيئة الدواء: سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية وليس نسبة منها

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إنه من المقرر أن تضع الهيئة آليات واضحة ومحددة لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات مجددًا.

وأوضح "الغمراوي" أن تلك الآلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، تعتمد على سحب كافة الأدوية وليس نسبة محددة للأدوية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة الدواء؛ للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بحضور ممثلين عن غرفة صناعة الدواء، وعدد من شركاء الصناعة.

وأشار "الغمراوي" إلى عقد اجتماعات مع الشركاء في صناعة الدواء ممثلة في شركات الإنتاج، والتوزيع والمخازن، إضافة لنقابة الصيادلة؛ لوضع آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.